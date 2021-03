Redaelli candidato al Premio Strega e Campiello

(Di sabato 6 marzo 2021) Stefano con il romanzo “Beati gli inquieti”, nelle librerie per Neo Edizioni Disponibile in tutte le librerie e sugli store online il nuovo romanzo di Stefano, Beati gli inquieti, edito dalla Neo Edizioni. Il romanzo èalla 75^ edizione del(2021) e alla 59^ edizione… L'articolo Corriere Nazionale.

neoedizioni : RT @CinziaOn: 'Scrivo al presente perché è l'unico tempo che afferro.' Stefano Redaelli BEATI GLI INQUIETI @neoedizioni #stefanoredaelli #… - CinziaOn : 'Scrivo al presente perché è l'unico tempo che afferro.' Stefano Redaelli BEATI GLI INQUIETI @neoedizioni… - neoedizioni : BEATI GLI INQUIETI - Stefano Redaelli intervistato da Maria Antonietta Farina Coscioni su @RadioRadicale. 37 minut… - AngelozziCom : RT @neoedizioni: BEATI GLI INQUIETI di Stefano Redaelli inaugura la sezione 'primulètte' su @culturificio_ : uno spazio dedicato agli estra… - neoedizioni : Stasera, ore 18, Stefano Redaelli presenta il suo romanzo BEATI GLI INQUIETI sulla pagina facebook 'iocisto'. Intr… -

Ultime Notizie dalla rete : Redaelli candidato

Il Messaggero

...scenario di materiale di scarto accatastato davanti allo storico palazzo comunale di via. ... Sarà l'euforia dell'essere nuovamente ildel suo partito alle imminente elezioni ...... "Daniele" (dedicato agli under 30, siano essi studenti di master, di scuole di ... Ognipuò presentare al massimo n. 3 elaborati per ogni categoria, o n. 1 elaborato per più categorie.Tre dimissioni: a Briosco la maggioranza non ha più i numeri. Hanno sbattuto la porta Giuseppe Redaelli, Enzo Formenti e Daniela Mattioli ...I precari, le donne, i giovani. Maurizio Landini, intervistato da Fanpage.it, detta le priorità in vista degli investimenti del Recovery fund.