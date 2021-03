Quaranta di febbre | non respiro Orietta Berti a Sanremo | un inquietante retroscena

(Di sabato 6 marzo 2021), reduce dall'esibizione sul palco dell'Ariston, ha svelato uninedito sulla sua partecipazione a2021. Dopo anni di assenza, la cantante ha ricordato il giorno in cui è arrivato l'invito. “Non so se conoscete Pasquale Mammaro – ha detto ai microfoni di Rai Radio 2 – il mio agente della televisione, ma sai cosa mi combina lui?”. Presto detto: “Già mi ha combinato di venire qui ache io non ci volevo venire prima di tutto, avevo la, non stavo in piedi e lui mi dice ‘sai ti hanno scelto per', e chi la canta gli ho chiesto? ‘Tu' mi ha risposto ‘ma scusa, sai che non ho voce, ho la tosse e non', e lui, e ma andare a marzo hai voglia di guarire… infatti son guarita”. ...

Il Sussidiario.net

"Già mi ha combinato " ha proseguito - di venire qui a Sanremo che io non ci volevo venire prima di tutto, avevo la, non stavo in piedi e lui mi dice 'sai ti hanno scelto per ...Essa provoca forte, neri bubboni, e, in qualche giorno, la morte. In questo terribile quadro ... velieri e merci dovevano attendere in zone marittime ad hoc,giorni?, un periodo, che si ...Orietta Berti ha raccontato un curioso aneddoto su come il suo agente gli abbia comunicato mesi fa la sua partecipazione a Sanremo 2021 ...