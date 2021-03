Advertising

TuttoAndroid : Qualcomm Snapdragon 775 non ha più segreti grazie a questo leak - stefano_6000 : RT @androidblogit: Qualcomm Snapdragon 775: nuovi dettagli confermano i 5nm e le specifiche - - gabriel49199065 : RT @androidblogit: Qualcomm Snapdragon 775: nuovi dettagli confermano i 5nm e le specifiche - - androidblogit : Qualcomm Snapdragon 775: nuovi dettagli confermano i 5nm e le specifiche - - ReGamertron : RT @notebookitalia: Red Magic 6 e Red Magic 6 Pro sono sviluppati in collaborazione con Tencent Games ed integrano un SoC Qualcomm Snapdrag… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcomm Snapdragon

Una cifra possibile grazie al SoC888 che sta sotto alla carrozzeria ed è affiancato da ben 18 GB di RAM (almeno nel modello testato, ma possiamo ipotizzare ci saranno anche tagli ...Red Magic 6 e Red Magic 6 Pro sono ufficiali. I due smartphone sviluppati in collaborazione con Tencent Games integrano un SoC888, display AMOLED da 6.8 pollici FHD+ ed il sistema di raffreddamento ICE 6.0 che vi permetterà di giocare a qualsiasi titolo. In collaborazione con Tencent Games, come promesso, ...Qualcomm Snapdragon Sound migliorerà l’esperienza audio su dispositivi mobili e accessori. I dispositivi come smartphone, cuffie, e in futuro anche PC, smartwatch e occhiali con AR che adotteranno la ...James Chapman, vice presidente e direttore generale, Voice, Music and Wearables, Qualcomm Technologies International, Ltd. Snapdragon Sound, inoltre, può supportare latenze Bluetooth fino a 89 millise ...