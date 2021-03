Proteste anti-restrizioni in Svizzera, Austria e Svezia. La polizia disperde i dimostranti a Stoccolma (Di sabato 6 marzo 2021) La diffusione delle varianti più contagiose del coronavirus hanno imposto restrizioni in tutta Europa. E con esse tornano anche le Proteste di chi invoca maggiore libertà, nonostante il rischio di collasso delle strutture sanitarie in caso di contagi esponenziali. Oggi migliaia di persone sono scese in strada in Svizzera, Austria e Svezia per protestare contro le misure dei rispettivi governi. A Coira, nel cantone dei Grigioni, 4mila persone, secondo i numeri forniti dalla polizia locale, si sono ritrovate in strada per manifestare dopo che eventi analoghi si sono già svolti in altre città elvetiche nei giorni scorsi. La dimostrazione è stata promossa dall’associazione Stiller Protest (protesta calma) che si batte per quella che definisce una politica ragionevole in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) La diffusione delle varipiù contagiose del coronavirus hanno impostoin tutta Europa. E con esse tornano anche ledi chi invoca maggiore libertà, nonostante il rischio di collasso delle strutture sanitarie in caso di contagi esponenziali. Oggi migliaia di persone sono scese in strada inper protestare contro le misure dei rispettivi governi. A Coira, nel cantone dei Grigioni, 4mila persone, secondo i numeri forniti dallalocale, si sono ritrovate in strada per manifestare dopo che eventi analoghi si sono già svolti in altre città elvetiche nei giorni scorsi. La dimostrazione è stata promossa dall’associazione Stiller Protest (protesta calma) che si batte per quella che definisce una politica ragionevole in ...

