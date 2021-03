Primavera | Spal - Juve 1 - 0 Decide una rete di Moro

Advertising

FERRARA - Con una rete di Moro nella seconda frazione di gioco lainfligge alla Juventus la prima sconfitta esterna nel campionato. Con questo successo la squadra di Scurto si porta a 24 punti e supera proprio i bianconeri in classifica, fermi a ...... sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d'andata del campionato1 . La ... dopo 2 sconfitte consecutive fuori casa controe appunto Inter sono arrivati 2 pareggi contro ...Altro passo falso della Juventus Primavera che cade 1-0 in casa della SPAL che in attesa dell’Inter si gode il secondo posto in classifica superando proprio i bianconeri, reduci da una sola vittoria ...13^ GIORNATA – La Juventus di Andrea Bonatti fa i conti con la terza sconfitta del suo campionato. Al “Mazza” di Ferrara, la Spal si impone con la rete del 1’ del secondo tempo firmata Moro. Nota posi ...