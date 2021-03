Parma, D’Aversa: “Ko con l’Inter? Ci è servito. Match con la Fiorentina determinante” (Di sabato 6 marzo 2021) L'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa presentando la gara di domani che vedrà i crociati sfidare la Fiorentina: "Ko con l'Inter? A volte le sconfitte possono servire più di un risultato positivo, se ci soffermiamo sui pari contro Udinese e Spezia sono state più due occasioni perse. La prestazione ti fa ragionare in maniera positiva. La squadra sta crescendo fisicamente e nel concretizzare, anche se dobbiamo migliorare perché ci sono state occasioni in cui potevamo fare gol e non siamo stati abbastanza lucidi. Difesa? Stiamo subendo troppi gol, cosa che prima non accadeva: nel campionato italiano i risultati si ottengono con le migliori difese, e noi parliamo di salvezza ma spesso questo fattore coincide anche con lo scudetto. Fiorentina? Sarà uno scontro diretto perché in caso di nostro risultato pieno ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 marzo 2021) L'allenatore delRoberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa presentando la gara di domani che vedrà i crociati sfidare la: "Ko con l'Inter? A volte le sconfitte possono servire più di un risultato positivo, se ci soffermiamo sui pari contro Udinese e Spezia sono state più due occasioni perse. La prestazione ti fa ragionare in maniera positiva. La squadra sta crescendo fisicamente e nel concretizzare, anche se dobbiamo migliorare perché ci sono state occasioni in cui potevamo fare gol e non siamo stati abbastanza lucidi. Difesa? Stiamo subendo troppi gol, cosa che prima non accadeva: nel campionato italiano i risultati si ottengono con le migliori difese, e noi parliamo di salvezza ma spesso questo fattore coincide anche con lo scudetto.? Sarà uno scontro diretto perché in caso di nostro risultato pieno ...

