Meteo, weekend tra piogge e freddo: nevicate in montagna (Di sabato 6 marzo 2021) Nel weekend il Meteo torna ad essere influenzato da qualche piogge, freddo ed in generale maltempo. Inoltre sulle vette alpine torneranno le nevicate. Questo sabato darà il via ad un weekend segnato dal freddo, con un Meteo che continua a riservare sorprese, con il ritorno di piogge ed addirittura nevicate sulle vette montuose. Durante la L'articolo proviene da Inews.it.

