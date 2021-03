Meteo Roma del 06-03-2021 ore 19:15 (Di sabato 6 marzo 2021) Meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino tempo aiuto concedi irregolarmente nuvolosi eccetto ampie schiarite sul Friuli al pomeriggio non sono attesi variazioni di rilievo con tempo stabile nomi regolari in transito qualche nevicata sulle Alpi occidentali in serata cieli nuvolosi assenza di fenomeni residue nevicate sulle Alpi piemontesi al centro al mattino molte nubi con deboli piogge sulla Toscana sul Lazio asciutto altrove al pomeriggio appese instabilità sulle regioni centrali più asciutto di Marche Abruzzo in serata maltempo esteso sulla Toscana e sull’umbria neve a partire dai 1400-1500 metri al sud Al mattino schiarite sui settori peninsulari poco nuvoloso sulle Isole pomeriggio instabilità con piogge sparse sulla Sardegna e sulle zone interne di campagna Basilicata più asciutto altrove in serata ... Leggi su romadailynews (Di sabato 6 marzo 2021)Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino tempo aiuto concedi irregolarmente nuvolosi eccetto ampie schiarite sul Friuli al pomeriggio non sono attesi variazioni di rilievo con tempo stabile nomi regolari in transito qualche nevicata sulle Alpi occidentali in serata cieli nuvolosi assenza di fenomeni residue nevicate sulle Alpi piemontesi al centro al mattino molte nubi con deboli piogge sulla Toscana sul Lazio asciutto altrove al pomeriggio appese instabilità sulle regioni centrali più asciutto di Marche Abruzzo in serata maltempo esteso sulla Toscana e sull’umbria neve a partire dai 1400-1500 metri al sud Al mattino schiarite sui settori peninsulari poco nuvoloso sulle Isole pomeriggio instabilità con piogge sparse sulla Sardegna e sulle zone interne di campagna Basilicata più asciutto altrove in serata ...

