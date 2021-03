LIVE Strade Bianche donne in DIRETTA: iniziano i tratti in sterrato (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.11 Procede sempre compatto il gruppo, superato il secondo tratto in sterrato. 10.05 Primo ritiro quello di Asia Zantone (Servetto-Makhymo-BeltramiTSA). 10.02 Immagini dalla corsa: Europe’s southernmost northern classic, the first World Tour event of the 2021 in Italy has started. La classica del nord più a sud d'Europa è iniziata, la prima corsa World Tour in Italia è iniziata.#StradeBianche Women Elite @eolo it LIVE: https://t.co/RKaVss7pSv pic.twitter.com/NndzFHkfvX — Strade Bianche (@StradeBianche) March 6, 2021 9.57 Superato il tratto di Vidritta senza particolari patemi. 9.45 Completati i primi 15 chilometri di gara, a breve il primo tratto in ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.11 Procede sempre compatto il gruppo, superato il secondo tratto in. 10.05 Primo ritiro quello di Asia Zantone (Servetto-Makhymo-BeltramiTSA). 10.02 Immagini dalla corsa: Europe’s southernmost northern classic, the first World Tour event of the 2021 in Italy has started. La classica del nord più a sud d'Europa è iniziata, la prima corsa World Tour in Italia è iniziata.#Women Elite @eolo it: https://t.co/RKaVss7pSv pic.twitter.com/NndzFHkfvX —(@) March 6, 2021 9.57 Superato il tratto di Vidritta senza particolari patemi. 9.45 Completati i primi 15 chilometri di gara, a breve il primo tratto in ...

