Lira Libanese 2021: crolla la valuta sale la tensione (Di sabato 6 marzo 2021) Ennesimo crash della Lira Libanese. Martedì la valuta ha registrato il nuovo minimo storico che ha sollevato una popolazione già esasperata. Mentre la crisi nel Paese dei Cedri peggiora di anno in anno i cittadini sembrano non vedere via d’uscita. Anche perché la nuova svalutazione getterà nella povertà milioni di persone. Ma come si potuto Leggi su periodicodaily (Di sabato 6 marzo 2021) Ennesimo crash della. Martedì laha registrato il nuovo minimo storico che ha sollevato una popolazione già esasperata. Mentre la crisi nel Paese dei Cedri peggiora di anno in anno i cittadini sembrano non vedere via d’uscita. Anche perché la nuova szione getterà nella povertà milioni di persone. Ma come si potuto

Advertising

iltruffone : RT @Scacciavillani: La lira libanese da 1503 per US$ e' crollata a circa 10mila (perdendo l'85% del valore). Secondo i minkio-pescazzari il… - stefanom62 : RT @Scacciavillani: La lira libanese da 1503 per US$ e' crollata a circa 10mila (perdendo l'85% del valore). Secondo i minkio-pescazzari il… - LauriaPiu : RT @Scacciavillani: La lira libanese da 1503 per US$ e' crollata a circa 10mila (perdendo l'85% del valore). Secondo i minkio-pescazzari il… - Emanuel51271242 : RT @Scacciavillani: La lira libanese da 1503 per US$ e' crollata a circa 10mila (perdendo l'85% del valore). Secondo i minkio-pescazzari il… - FaustoPracek : RT @Scacciavillani: La lira libanese da 1503 per US$ e' crollata a circa 10mila (perdendo l'85% del valore). Secondo i minkio-pescazzari il… -