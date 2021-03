Lights Camera Revolution su Discovery+ 10 interviste esclusive di Michele Dalai

(Di sabato 6 marzo 2021)suledida Stefano Boeri ad Alessandro Cattelan, dieci incontri da non perdere Nuovo contenuto esclusivo per la piattaforma di streaming, dal 6 marzo arrivano ledirealizzate da. In uno studio di registrazione, seduti a un tavolo di lavoro, 10 personaggi si lasciano intervistare con un dialogo su passato, presente e futuro, sui propri progetti, sull’attesa e sui sogni di artisti e creativi. Perè un po’ un ...

Arriva dal 6 marzo in esclusiva solo su Discovery+, il nuovo servizio streaming del gruppo Discovery, 'Revolution', la serie di interviste di Michele Dalai a dieci personaggi italiani: in uno studio di registrazione, seduti a un tavolo di lavoro, l'intervistatore e il suo ospite si ...