La beffa di Draghi. Da "sostegno" a "sostegni": cambia il nome del decreto ma i soldi restano pochi (Di sabato 6 marzo 2021) Draghi cambia anche i nomi ai decreti, li migliora, gli rifà il look. E li fa apparire più belli di quelli che sono modificando i singolari al plurale. Una svolta che emerge dall'ex decreto Ristori, che sta prendendo corpo in queste ore con misure forse anche meno efficaci delle ipotesi del precedente governo, ma dal nome più rassicurante… Dal decreto "sostegno" al decreto "sostegni" Sospesi fino al 30 aprile i termini dei versamenti per le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e da avvisi. E' questa la principale novità del Dl sostegno, anzi "sostegni": la verà e forse unica novità, in assenza di misure davvero energiche per ristorare cittadini e ...

