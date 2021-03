Juve Lazio LIVE: riscaldamento in corso (Di sabato 6 marzo 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Juve e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’ “Allianz Stadium” Juve e Lazio si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Lazio 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Juve Lazio 0-0: risultato e tabellino Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Danilo, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi; Kulusevski, Morata. All. Pirlo. A disp. Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Dragusin, De Marino, Arthur, McKennie, Di Pardo, Fagioli, Peeters, Ake, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’ “Allianz Stadium”si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellinontus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Danilo, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi; Kulusevski, Morata. All. Pirlo. A disp. Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Dragusin, De Marino, Arthur, McKennie, Di Pardo, Fagioli, Peeters, Ake, ...

