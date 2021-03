Islanda Covid free | finalmente una buona notizia

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 6 marzo 2021), il primo paese nel mondo. Una bellain un momento in cui non solo in Italia si lotta costantemente contro il virus La bellaè questa:, nessuno contagio e riapertura possibile; un ritorno alla normalità dunque a cui ambisce il mondo da tempo! Da ieri la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Trump minaccia India per l’export di idrossiclorochina Test sierologico per rilevare anticorpientro aprile Marchio CE test Liaison sars-cov-2 S1/S2 IgG Diasorin Autorizzazione test su uomo vaccino BNT162-19 Gli italiani faranno il vaccino? ...