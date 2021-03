In Tunisia per affari, abbigliato alla maniera araba: i quaderni di Schliemann (Di domenica 7 marzo 2021) «Questa mattina ho preso una carrozza e sono andato assieme al servo del Console a Cartagine. Ci siamo fermati davanti alla collina (la Byrsa ndr) sulla quale c’è un podere dei Francesi circondato da un muro altissimo. Lì hanno raccolto qualche statua di marmo e frammenti di mosaici colorati con pesci e altri animali marini». A scrivere queste parole è, nel 1864, l’irrequieto e scaltro uomo d’affari che solo qualche anno più tardi individuerà la mitica città di Troia nella … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 7 marzo 2021) «Questa mattina ho preso una carrozza e sono andato assieme al servo del Console a Cartagine. Ci siamo fermati davanticollina (la Byrsa ndr) sulla quale c’è un podere dei Francesi circondato da un muro altissimo. Lì hanno raccolto qualche statua di marmo e frammenti di mosaici colorati con pesci e altri animali marini». A scrivere queste parole è, nel 1864, l’irrequieto e scaltro uomo d’che solo qualche anno più tardi individuerà la mitica città di Troia nella … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia per Blocco navale? Sarebbe una colata di demagogia - Milano Post ... la migrazione e la mobilità dei lavoratori nei paesi dell'Africa settentrionale" ? E anche la Tunisia è un inferno, visto che s'imbarcano anche da lì per venire in Italia? E lo è il Marocco , a ...

Tunisia: manifestazione contro politiche repressive governo I manifestanti hanno anche urlato slogan contro il sistema e il partito islamico Ennhadha e per chiedere la liberazione della nota attivista Lgbtq, con identità queer, Rania Amdouni, condannata ...

In Tunisia per affari, abbigliato alla maniera araba: i quaderni di Schliemann Il Manifesto Sante Perpetua e Felicita: il grande coraggio nell’affrontare il martirio Sante Perpetua e Felicita, Cartagine (Tunisia), Cartagine, 7/03/203, sono due giovani donne africane martirizzate a Cartagine ...

Mimose per Santa Perpetua e Felicita Un giorno di marzo del 203 d.C. una giovane donna, VIBIA PERPETUA, viene messa a morte nell'anfiteatro di Cartagine (odierna Tunisia) insieme ai suoi compagni: una schiava di nome Felicita e 4 uomini: ...

