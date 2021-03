I brand di Centergross scendono in passerella con «Summer in Italy»

(Di sabato 6 marzo 2021) Il suggestivo Palazzo Re Renzo di Bologna, il prossimo 8 marzo, si dice pronto a ospitare, in modo virtuale, «Summer in Italy», un fashion show elettrizzante. Protagonisti, le collezioni di alcuni dei brand di Centergross, polo europeo della moda pronta.

Centergross_Bo : Il presidente di #Centergross Piero Scandellari introduce l’evento #Sii21, nato soprattutto dalla voglia di creare… -

... hanno portato le istituzioni ad aiutarci non solo concedendoci un importante supporto come le location prestigiose, ma l'apprezzamento e la soddisfazione dell'operatività deidie ...... al Corno alle Scale, Federico Ballandi, fondatore, proprietario e direttore creativo di Kontatto,di pieno successo sbocciato ale specializzato in maglieria femminile. "Siamo ...Un video emozionale in live streaming sui canali Centergross, il più grande polo europeo della moda pronta; una spettacolare proiezione ambientata in una prestigiosa location, Palazzo Re Renzo, nel ce ...