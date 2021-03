Droga dall’Albania diretta in Campania | 14 persone rinviate a giudizio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLecce – La Direzione investigativa antimafia, con il coordinamento della Dda di Lecce, ha concluso un’articolata attività investigativa che ha portato al rinvio adi 14. L’operazione, denominata “Nuovi orizzonti” e avviata nel 2015, ha permesso di sgominare un’associazione per delinquere italo-albanese finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’organizzazione, con l’utilizzo di potenti imbarcazioni, importava ingenti quantitativi di marijuana, per poi distribuirla in diverse piazze italiane, in particolare in Trentino Alto Adige, Lazio e. Nel corso dell’attività investigativa sono stati sottoposti a sequestro circa 50 kg di sostanza stupefacente e, in due distinte circostanze, sono state state arrestate due ...