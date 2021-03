Coronavirus | il Cts chiede scuole chiuse e restrizioni più dure Frosinone va in zona rossa

(Di sabato 6 marzo 2021) ITALIA ANSA/Mourad Balti TouatiCts: «La situazione attuale rilockdown duro e la chiusura delle» Continua a mostrarsi preoccupato il Comito tecnico scientifico, che, dopo un’iniziale presa di distanza, si allinea alle posizioni del Consigliere del ministero della Salute Walter Ricciardi. Secondo gli esperti, la situazionein Italia è tanto seria che sarebbe il caso di tornare a pensare a un confinamento più duro in tutto il Paese. In alternativa, si potrebbe pensare di far scattare automaticamente lanei territori in cui si superano i 250 contagi per 100 mila abitanti (possibilità che al momento è affidata all’arbitrarietà dei presidenti di Regione). Accanto a questo, il Cts si è espresso anche sulla scuola: la didattica in presenza va sospesa per evitare il ...

... è il parere convinto che giunge dal Comitato tecnico scientifico (), chiamato in queste ore a sviluppare ragionamenti attorno alla preoccupante recrudescenza della pandemia dinel ...Per ilper il cambio colore non dovrebbe essere facoltativo alla luce della condizione di ... entrato in vigore oggi, fino al 6 aprile, il nuovo Dpcm per il contrasto alla pandemia di. ...Era stata questa l'indicazione che il Cts aveva dato al governo Draghi in ... in zona rossa e nelle zone in cui la diffusione del coronavirus supera la soglia di 250 casi per 100mila abitanti ...Questione che il presidente Bardi ha da tempo sollevato assieme ad altri presidenti di Regione | Basilicata, Blog ...