Ciclismo, Parigi-Nizza 2021: startlist e favoriti (Di sabato 6 marzo 2021) Come di consueto sarà la Parigi-Nizza ad aprire la stagione europea World Tour delle corse a tappe. L'edizione 2021 vedrà impegnate sulle strade della Costa Azzurra 23 squadre, che si daranno battaglia da domenica 7 marzo a domenica 14 marzo. Nel 2020 la corsa francese è stata vinta dal cronoman tedesco Maximilian Schachmann, anche quest'anno uno dei favoriti per la generale. Ma il corridore della Bora non è l'unico big iscritto. Tra i nomi da cerchiare in rosso c'è quello del belga Tiesj Benoot (team DSM), secondo l'anno scorso a Nizza e in cerca di riscatto. Ma il favorito numero uno sembra essere lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), secondo al Tour de France 2020 e vincitore dell'ultima Vuelta a Espana.

