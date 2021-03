Caputo: “Un anno fa dicevo ‘Restate a casa’. Oggi direi ‘Vacciniamoci tutti'” (Di sabato 6 marzo 2021) Andrà tutto bene. #RestateACasa”: circa un anno fa, era il 9 marzo 2020, Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, dopo il primo gol al Brescia, esponeva davanti alle telecamere questo cartello. Era l’ultima gara di campionato prima del lockdown. E probabilmente “tutto bene” non è andato, come l’attaccante del Sassuolo ha dichiarato quest’Oggi a La Repubblica: “Il messaggio che volevo mandare era: restate a casa, bisogna farlo. E non dobbiamo mollare: stiamo attenti, indossiamo la mascherina, prendiamo tutte le precauzioni. Se adesso dovessi invece mostrare un cartello, scriverei “Vacciniamoci tutti”, a prescindere dai dubbi che la gente può avere. E’ la soluzione giusta per liberarci dalla pandemia”. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 marzo 2021) Andrà tutto bene. #RestateACasa”: circa unfa, era il 9 marzo 2020, Francesco, attaccante del Sassuolo, dopo il primo gol al Brescia, esponeva davanti alle telecamere questo cartello. Era l’ultima gara di campionato prima del lockdown. E probabilmente “tutto bene” non è andato, come l’attaccante del Sassuolo ha dichiarato quest’a La Repubblica: “Il messaggio che volevo mandare era: restate a casa, bisogna farlo. E non dobbiamo mollare: stiamo attenti, indossiamo la mascherina, prendiamo tutte le precauzioni. Se adesso dovessi invece mostrare un cartello, scriverei “Vacciniamoci”, a prescindere dai dubbi che la gente può avere. E’ la soluzione giusta per liberarci dalla pandemia”. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

