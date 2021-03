Apple: display OLED negli iPad e nei MacBook Pro in uscita nel 2022 (Di sabato 6 marzo 2021) La Apple, multinazionale di Cupertino, starebbe pensando di equipaggiare i suoi nuovi iPad e MacBook Pro in uscita nel 2022 con display OLED Si parlava esclusivamente di pannelli mini-LED, da utilizzare nei prossimi futuri iPad e MacBook in uscita. Tuttavia ci sono delle indiscrezioni, lanciate da DigiTimes che lasciano pensare ad un interessamento nella tecnologia OLED. Addirittura la Apple starebbe già lavorando su entrambi i dispositivi con display OLED auspicandone il lancio per il 2022. Sempre secondo indiscrezioni, i primi dispositivi ad adottare questa tecnologia di pannello saranno gli iPad da 10,9 pollici. ... Leggi su tuttotek (Di sabato 6 marzo 2021) La, multinazionale di Cupertino, starebbe pensando di equipaggiare i suoi nuoviPro innelconSi parlava esclusivamente di pannelli mini-LED, da utilizzare nei prossimi futuriin. Tuttavia ci sono delle indiscrezioni, lanciate da DigiTimes che lasciano pensare ad un interessamento nella tecnologia. Addirittura lastarebbe già lavorando su entrambi i dispositivi conauspicandone il lancio per il. Sempre secondo indiscrezioni, i primi dispositivi ad adottare questa tecnologia di pannello saranno glida 10,9 pollici. ...

