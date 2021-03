8 Marzo un pranzetto in giallo per dire “grazie” a una donna

(Di sabato 6 marzo 2021) La festa della, l’8è un’occasione per incontrarsi con le donne importanti della propria vita. Un’occasione per parlare e confrontarsi sui temi importanti della propria storia, sulle proprie esperienze o semplicemente sulle frivolezze che ogni tanto distolgono la mente dai problemi. Con le dovute attenzioni dettate dal distanziamento si può pensare ad untra donne, tre portate gustose dal colore. Avete una mamma, una sorella, un’amica o una figlia? Allora dedicate a una di queste la giornata della festa della. Questo pranzo è pensato per unache vi ha aiutato, confortato, che vi ha sostenuto. L’8è il momento giusto per farlo, dedicato: “Alle donne forti, che ogni giorno combattono tutti i piccoli e grandi ostacoli della ...

Ultime Notizie dalla rete : Marzo pranzetto

Velvet Mag

Approfittate dell'ultimo quarto di Luna del 6per andare dall'estetista o chiarire una ... Solennizzate il compleanno con un brindisi e un benaugurante. Per la festa della donna: un vaso ...Approfittate dell'ultimo quarto di Luna del 6per andare dall'estetista o chiarire una ... Solennizzate il compleanno con un brindisi e un benaugurante. Per la festa della donna: Un vaso ...È la vigilia del Festival di Sanremo, in cui torna protagonista con l'amico Amadeus. Ma prima... si lascia andare in famiglia. Come mostrano le immagini esclusive di Oggi ...