Zingaretti: 'Mie dimissioni per un confronto più schietto, rispetterò scelte del partito' (Di venerdì 5 marzo 2021) "Ho fatto un passo di lato ma non scompaio. Il gruppo dirigente faccia un passo avanti". Sono le prime parole del segretario Pd Zinagretti il giorno dopo le improvvise dimissioni da guida del partito ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 5 marzo 2021) "Ho fatto un passo di lato ma non scompaio. Il gruppo dirigente faccia un passo avanti". Sono le prime parole del segretario Pd Zinagretti il giorno dopo le improvviseda guida del...

