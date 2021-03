Varianti Covid e mascherine, il virologo Pregliasco: “Meglio Ffp2 e più distanza” (Di venerdì 5 marzo 2021) Varianti Covid mascherine, Meglio usare “le Ffp2 e mantenere maggiore distanziamento personale”. E’ la raccomandazione di un dei virologi più attivi nei consigli per evitare la diffusione del contagio, il direttore sanitario del “Galeazzi” di Milano Fabrizio Pregliasco. La crescente diffusione di Varianti di Sars-CoV-2 più trasmissibili dovrebbe portare a nuove raccomandazioni sulle precauzioni anti-contagio, come l’utilizzo di mascherine Ffp2 e l’aumento del distanziamento di sicurezza? “Di fatto sì”, ha risposto ad ‘Agorà’ su Rai3 Fabrizio Pregliasco. Varianti Covid mascherine: “Maggiore trasmissibilità, aumentare il distanziamento personale” “Purtroppo vediamo una ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 5 marzo 2021)usare “lee mantenere maggiore distanziamento personale”. E’ la raccomandazione di un dei virologi più attivi nei consigli per evitare la diffusione del contagio, il direttore sanitario del “Galeazzi” di Milano Fabrizio. La crescente diffusione didi Sars-CoV-2 più trasmissibili dovrebbe portare a nuove raccomandazioni sulle precauzioni anti-contagio, come l’utilizzo die l’aumento del distanziamento di sicurezza? “Di fatto sì”, ha risposto ad ‘Agorà’ su Rai3 Fabrizio: “Maggiore trasmissibilità, aumentare il distanziamento personale” “Purtroppo vediamo una ...

