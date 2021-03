Uomini e donne, Riccardo e Roberta: è amore (Di venerdì 5 marzo 2021) Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno finalmente trovato la quadra nel loro rapporto. In particolare il cavaliere tarantino ha saputo mettersi a nudo e per la prima volta rivela i propri sentimenti alla sua bella dama. La favola può dunque avere inizio (lontano dalle telecamere). Finalmente. Finalmente Riccardo Guarnieri si è messo a nudo. Ha guardato nel suo cuore, nella sua anima, e ha capito cosa prova davvero per Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 5 marzo 2021)Guarnieri eDi Padua hanno finalmente trovato la quadra nel loro rapporto. In particolare il cavaliere tarantino ha saputo mettersi a nudo e per la prima volta rivela i propri sentimenti alla sua bella dama. La favola può dunque avere inizio (lontano dalle telecamere). Finalmente. FinalmenteGuarnieri si è messo a nudo. Ha guardato nel suo cuore, nella sua anima, e ha capito cosa prova davvero per Articolo completo: dal blog SoloDonna

meb : Buone notizie dall’Europa: la Presidente @vonderleyen ha annunciato nuove misure per la parità salariale tra uomini… - poliziadistato : #4marzo Il prefetto Lamberto Giannini è il nuovo #CapodellaPolizia @Palazzo_Chigi lo ha nominato al vertice del Dip… - repubblica : Flash mob contro la violenza sulle donne: uomini in mascherina rossa - Link4Universe : Una cosa che si capisce guardando ai paesi, e che le leggi sono decise in corpi legislativi a stragrande maggioranz… - marta_nocer : @Ninininj2 Non sapevo di essere a: uomini e donne -