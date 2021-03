Un Posto al Sole: Cosa fa oggi l'attore Paolo Maria Scalondro, Manlio Picardi, dopo l'addio alla soap (Di venerdì 5 marzo 2021) attore, ma anche doppiatore straordinario, Paolo Maria Scalondro ha interpretato in Un Posto al Sole il violento padre di Susanna, il colonnello Manlio Picardi. Leggi su comingsoon (Di venerdì 5 marzo 2021), ma anche doppiatore straordinario,ha interpretato in Unalil violento padre di Susanna, il colonnello

Simo07827689 : RT @erretti42: Se penso alla gran parte delle donne del Pd che rivendicano un posto al sole in ossequio alla parità di genere mi viene in… - Primatesovrani1 : RT @cla__ro: Sai che palle essere di destra? Sempre le stesse facce da anni. Di qua non ci si annoia mai Decapitazioni,scissioni,divisioni,… - PasPier1 : RT @cla__ro: Sai che palle essere di destra? Sempre le stesse facce da anni. Di qua non ci si annoia mai Decapitazioni,scissioni,divisioni,… - dbgiovanna : RT @CorradinoMineo: C'è un limite a tutto. Neppure un super mediatore come Zingaretti poteva ancora sopportare gente che modella le proprie… - caecilia1003 : RT @BrunaGorla: Scegliere un posto nel quale non possiamo fare troppo male e rimanervi, per quanto ci riesce, di fronte al sole. E. M. For… -