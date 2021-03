Ultimo e Jacqueline (figlia di Heather Parisi) stanno insieme: è ufficiale (Di venerdì 5 marzo 2021) Il cantante e la figlia della showgirl fanno coppia: l'annuncio ufficiale dopo il gossip L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 5 marzo 2021) Il cantante e ladella showgirl fanno coppia: l'annunciodopo il gossip L'articolo proviene da Gossip e Tv.

veryinutil : #Ultimo e Jacqueline Di Giacomo escono allo scoperto: le foto di coppia - angelax1D_28 : Ma il dramma che stanno facendo su Nic (Ultimo) perché non è più con Federica? Raga sarà sicuramente felice con Jac… - andivemetyou : Io e Jacqueline (la nuova ragazza di Ultimo) in comune abbiamo l’età e la passione per lo stesso ragazzo.. ma quant… - xnianobsessed : cercasi ragazzo come partner per realizzare una foto stupenda come questa di ultimo e jacqueline, no perditempo gra… - Giusy_Ultimo : @chiaa238 Jacqueline luna di giacomo la figlia di Heather Parisi -