“Tu conti zero, sei solo una cretina!”. Lo studio di Pomeriggio Cinque si infiamma e Barbara D’Urso è costretta a intervenire (Di venerdì 5 marzo 2021) Ultimo appuntamento della settimana con Barbara D’Urso e ‘Pomeriggio Cinque’. La trasmissione in onda su Canale 5 si è concentrata nella prima parte su fatti di cronaca e sicuramente più seri, come succede ormai da molto tempo. La seconda parte, che dovrebbe contenere argomenti sicuramente più leggeri, è invece stata ad altissima tensione. Tutta colpa di alcune ospiti che hanno decisamente alzato un po’ troppo gli animi. E la padrona di casa è stata costretta all’intervento. Nella puntata del 4 marzo, dopo aver ascoltato una storia di discriminazione sessuale, Barbarella aveva perso la ragione: “Nel 2021 no. Perché se no che lavoro sto facendo io da 14 anni qua?”. La donna si è dunque mostrata estremamente dispiaciuta per un episodio da censura. Non riesce proprio a capacitarsi del fatto che ancora ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Ultimo appuntamento della settimana cone ‘’. La trasmissione in onda su Canale 5 si è concentrata nella prima parte su fatti di cronaca e sicuramente più seri, come succede ormai da molto tempo. La seconda parte, che dovrebbe contenere argomenti sicuramente più leggeri, è invece stata ad altissima tensione. Tutta colpa di alcune ospiti che hanno decisamente alzato un po’ troppo gli animi. E la padrona di casa è stataall’intervento. Nella puntata del 4 marzo, dopo aver ascoltato una storia di discriminazione sessuale, Barbarella aveva perso la ragione: “Nel 2021 no. Perché se no che lavoro sto facendo io da 14 anni qua?”. La donna si è dunque mostrata estremamente dispiaciuta per un episodio da censura. Non riesce proprio a capacitarsi del fatto che ancora ...

