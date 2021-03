Space Jam 2, A New Legacy: ecco le prime immagini esclusive del sequel (Di venerdì 5 marzo 2021) Space Jam 2 è il sequel del grande successo Warner Bros del 1996 che ha visto come coprotagonista Michael Jordan, insieme a Bugs Bunny. Proprio questo personaggio di punta della scuderia Warner, 80 anni di carriera e non sentirli, è apparso in alcune immagini esclusive di questo nuovo capitolo intitolato Space Jam A New Legacy. In altre foto, invece, si può notare anche Dan Cheadle, presente nel lungometraggio nel ruolo del cattivo Al-G Rhythm, un’intelligenza artificiale Space Jam 2, trama e di cosa parla Space Jam A New Legacy In Space Jam 2 l’erede del giocatore di basket Michael Jordan e protagonista sarà LeBron James che, inoltre, è co-producer del film. A Malcolm D. Lee è stata affidata la direzione del film e ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 5 marzo 2021)Jam 2 è ildel grande successo Warner Bros del 1996 che ha visto come coprotagonista Michael Jordan, insieme a Bugs Bunny. Proprio questo personaggio di punta della scuderia Warner, 80 anni di carriera e non sentirli, è apparso in alcunedi questo nuovo capitolo intitolatoJam A New. In altre foto, invece, si può notare anche Dan Cheadle, presente nel lungometraggio nel ruolo del cattivo Al-G Rhythm, un’intelligenza artificialeJam 2, trama e di cosa parlaJam A NewInJam 2 l’erede del giocatore di basket Michael Jordan e protagonista sarà LeBron James che, inoltre, è co-producer del film. A Malcolm D. Lee è stata affidata la direzione del film e ...

tuttopuntotv : Space Jam 2, A New Legacy: ecco le prime immagini esclusive del sequel #SpaceJam2 - GianlucaOdinson : Space Jam 2, Lola Bunny non sarà sessualizzata come nel film originale - FranPulk : Io arrabbiato perché per Space Jam 2 hanno scelto la tecnica dell'animazione in 3D e non quella tradizionale ?? - infoitcultura : Space Jam: a New Legacy, ecco le foto ufficiali del film con LeBron James - infoitcultura : Space Jam: A New Legacy ecco le prime immagini, c'è anche Lola Bunny! -