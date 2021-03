Sci alpino, startlist Discesa Saalbach 6 marzo: orari, tv, programma, streaming, pettorali italiani (Di venerdì 5 marzo 2021) Ci si riprova a Saalbach. Dopo la Discesa annullata per nebbia di oggi, domani tornano nuovamente protagonisti gli uomini jet con una nuova seconda Discesa. Dominik Paris si è visto togliere dalle mani una sicura vittoria e cercherà di ripetersi. Principali rivali gli austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer, oltre allo svizzero e leader della classifica di specialità, Beat Feuz. In casa Italia fari puntati anche su Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia ed Emanuele Buzzi. Di seguito il programma, gli orari e le startlist della Discesa di Saalbach, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) Ci si riprova a. Dopo laannullata per nebbia di oggi, domani tornano nuovamente protagonisti gli uomini jet con una nuova seconda. Dominik Paris si è visto togliere dalle mani una sicura vittoria e cercherà di ripetersi. Principali rivali gli austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer, oltre allo svizzero e leader della classifica di specialità, Beat Feuz. In casa Italia fari puntati anche su Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia ed Emanuele Buzzi. Di seguito il, glie ledelladi, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, direttasu Rai Play, Eurosport Player ...

_Carabinieri_ : Importante successo di Federica #Brignone nel Super Gigante Femminile in Val di Fassa. L’atleta del Centro Sportivo… - Eurosport_IT : In una lettera meravigliosa @MikaelaShiffrin racconta il suo Mondiale, con un ringraziamento speciale a Cortina e l… - Eurosport_IT : Dominik Paris è un campione immenso ?????? Intercettato al walkie talkie con #Innerhofer, avrebbe detto di non voler… - FrankZanata : RT @bobinetv: Sono 29 i neo aspiranti maestri di #sci alpino #valledaosta - - sportface2016 : #SciAlpino, la startlist e le italiane al via dello #slalom di #Jasna di sabato 6 marzo -