Scherma | ingegnere di Saronno progetta un casco speciale per non vedenti I VIDEO

(Di venerdì 5 marzo 2021) Un semplice ‘bip’ a volte può fare la differenza. Lo sanno bene Laura Tosetto e Alessandro Buratti, atleti dinontra i primi in Italia ad utilizzare in allenamento il batfencer (dall’inglese bat – pipistrello), unsensoriale in grado di orientarli sulla pedana. L’idea nasce dal loro allenatore Giancarlo Toran ed è td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Ultime Notizie dalla rete : Scherma ingegnere

Il Tirreno

... di Margherita Granbassi, due bronzi olimpici nellaa Pechino 2008, di Letizia Paternoster, campionessa mondiale agli Europei juniores di ciclismo nel 2017. Alessandra Sciutti,dell'...... e il responsabile dell'Ufficio tecnico l'Gianluca Bandini . La struttura, dal valore di ... ← Allenamento di alto livello al CircoloTerni Potrebbe anche interessarti Montecchio, ...Un semplice 'bip' a volte può fare la differenza. Lo sanno bene Laura Tosetto e Alessandro Buratti, atleti di scherma non vedenti tra i primi in Italia ad ...Il presidente Toti al flash mob #donnevestitedirosso nell'abbazia di San Giuliano per dire no alla violenza, poi la rassegna do cantautrici "Note di donne" e le testimonianze di scienziate e sportive ...