Sanremo, niente fiori per gli uomini: da Arisa alla Michielin, le donne del Festival regalano i bouquet ai colleghi e danno una lezione alla Rai (Di venerdì 5 marzo 2021) Il paradosso di Sanremo 2021? Avere sul palco Achille Lauro che dice di essere "sessualmente tutto e genericamente niente" e poi regalare i mazzi di fiori solo alle artiste donne. Per fortuna ieri sera proprio le cantanti in gara hanno dato il via ad una piccola rivoluzione floreale. Francesca Michielin ha preso il mezzo che le è stato consegnato e l'ha voluto dare al suo collega: "Una sera per uno, adesso tocca a Fedez". Amadeus tra il divertito e il perplesso ha esclamato: "Ah, ecco wow". Stessa cosa l'ha fatta Vittoria, la bassista dei Maneskin, che a fine esibizione ha donato il bouquet all'ospite Manuel Agnelli. A chiudere il cerchio c'ha pensato Arisa, che dopo aver cantato Quando, ha regalato l'omaggio floreale a Michele Bravi. Insomma, inutile avere un cast per ...

