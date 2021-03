Sanremo 2021: ascolti, il flop Auditel? "È psicanalitico" (Di venerdì 5 marzo 2021) ascolti in picchiata: nessuno fa autocritica su lunghezza o cast. Ma il direttore di Raiuno cita Freud Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021)in picchiata: nessuno fa autocritica su lunghezza o cast. Ma il direttore di Raiuno cita Freud

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - MaryEspo1926 : RT @daunasolaparte: Sanremo 2017: Ermal Meta vince il premio delle cover con Amara Terra Mia Sanremo 2021: Ermal Meta vince la serata delle… - framarin : Gli account più influenti per la terza seconda di #Sanremo2021: @yleniaindenial @trash_italiano @Ri_Ghetto… -