Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 5 marzo 2021 (Di venerdì 5 marzo 2021) Questa sera, venerdì 5 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni e ospiti Il programma a cura di Siria Magri si occupa della morte di Ilenia Fabbri, la 46enne uccisa lo scorso 6 febbraio a Faenza. Per la Procura, il killer sarebbe Pierluigi Barbieri, assoldato da Claudio Nanni, ex marito cui la donna in passato aveva fatto causa. La svolta è arrivata nella giornata di ieri, quando gli inquirenti hanno arrestato l'ex e il sicario. I due sono ritenuti mandante ed esecutore materiale ...

Ultime Notizie dalla rete : Quarto Grado Stasera in tv Sanremo e il classico Shining RETE 4 trasmetterà, alle 21.20, la ventiduesima puntata di "Quarto grado", il programma di approfondimento e di cronaca nera, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Alla base dei racconti di ...

Quarto Grado, stasera in tv: ecco tutti i casi e le anticipazioni della puntata di venerdì 5 marzo Torna stasera in tv su Retequattro l'appuntamento con Quarto Grado , arrivato quest'anno alla dodicesima edizione. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero e tutta la squadra del programma, sono pronti ad indagare su episodi attuali di nera e cold case che ...

Quarto Grado, le anticipazioni del 5 marzo Mediaset Play Facebook,preziosa collaborazione con Garante su revenge porn "Siamo lieti di poter rafforzare il nostro progetto pilota contro la pornografia non consensuale grazie alla preziosa collaborazione del Garante della Privacy". (ANSA) ...

