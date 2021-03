My Time at Sandrock | il sequel dell' RPG My Time at Portia rinvia l' uscita in accesso anticipato

(Di venerdì 5 marzo 2021) Ildi Myat, Myat, hato l'ina causa di problemi di certificazione, come annunciato dallo sviluppatore Pathea Games. Un comunicato stampa ha rivelato che il motivo del ritardo è legato alla difficoltà di ottenere una certificazione richiesta affinché il team possa pubblicare il gioco online. Purtroppo, al momento non è chiaro nemmeno quanto tempo passerà esattamente prima che il gioco possa essere lanciato in. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Time Sandrock

... Wrath of the Righteous - 2 milioni di dollari Sea of Stars - 1.26 milioni di dollari Kindred Fates - 685mila dollari MyAt- 524mila dollari Venus Blood Hollow - 363mila dollari ...Un altro interessante titolo ora su Kickstarter, sponsorizzato anche dagli stessi sviluppatori di Stray Fawn Studio, è Myat, sequel di Myat Portia .