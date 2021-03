L’app Dov’è di Apple diventa un dispositivo anti-stalking (Di venerdì 5 marzo 2021) Grandi novità Apple, anche se per ora sono solamente in fase di sperimentazione. Il gigante del Tech con la mela morsicata a rilasciato, in versione Beta per i test degli sviluppatori, un’importante aggiornamento del sistema operativo iOS 14.5. La funzione più interessante, che sembra andare a confermare i rumors degli ultimi mesi sull’introduzione degli AirTags, riguarda L’app D0v’è: secondo i primi release pubblicati dagli sviluppatori che stanno testando l’update, ci sarà una funzione che potremmo definire anti-stalking. LEGGI ANCHE > Ora anche da desktop puoi videochiamare o mandare vocali su WhatsApp Questa definizione può sembrare esagerata, ma all’atto pratico la novità prevede proprio la rivelazione, nelle vicinanze, di dispositivi sconosciuti e non associati al proprio smartphone (o tablet, perché a terza ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 5 marzo 2021) Grandi novità, anche se per ora sono solamente in fase di sperimentazione. Il gigante del Tech con la mela morsicata a rilasciato, in versione Beta per i test degli sviluppatori, un’importante aggiornamento del sistema operativo iOS 14.5. La funzione più interessante, che sembra andare a confermare i rumors degli ultimi mesi sull’introduzione degli AirTags, riguardaD0v’è: secondo i primi release pubblicati dagli sviluppatori che stanno testando l’update, ci sarà una funzione che potremmo definire. LEGGI ANCHE > Ora anche da desktop puoi videochiamare o mandare vocali su WhatsApp Questa definizione può sembrare esagerata, ma all’atto pratico la novità prevede proprio la rivelazione, nelle vicinanze, di dispositivi sconosciuti e non associati al proprio smartphone (o tablet, perché a terza ...

giornalettismo : L'ultimo aggiornamento #iOS è in fase Beta, ma prevede novità interessanti: come la nuova funzione dell'app 'Dov'è'… - mnotarianni : Un framework per il tracking di accessori Bluetooth con l'app 'Dov'è' - macitynet : Un framework per il tracking di accessori Bluetooth con l’app “Dov’è” - declnlynch : io che apro ogni due secondi l'app di storytell: '?????? NIENTE SCHERZI BITCH DOV'È L'AUDIOLIBRO DI BRIDGE OF SOULS?' - biskottiike4 : pazzesco mentre browso l’app di sh3in sezione “ curvy “ vedo alcune modelle e genuinamente mi chiedo e qui?dov’è la curva -

Ultime Notizie dalla rete : L’app Dov’è In entrata Chiamata Software di Monitoraggio del Mercato 2021: Impatto di COVID 19 sulla Crescita del Settore, Top Fabbricazione, la Dimensione Regionale di Analisi e Previsioni per il 2026 - Genovagay Genova Gay