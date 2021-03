Juventus | Pirlo | “Con la Lazio non è decisiva McKennie? Non mi sorprende”

(Di venerdì 5 marzo 2021) L'allenatore dellaAndreaha parlato in conferenza stampa alla vigilia del delicato match che vedrà i bianconeri sfidare ladi Simone Inzaghi: "Laè una grande squadra - esordisce- , che gioca insieme da diversi anni più o meno ha gli stessi calciatori. Quindi hanno un gioco ben definito e i risultati parlano per loro perché negli ultimi anni hanno raggiunto sempre traguardi importanti". Il mister bianconero poi cita il rinnovo di: Non miil suo rendimento perchè lo abbiamo scelto noi. Adesso che è stato riscattato non deve pensare di essere arrivato ma questo deve essere un punto di partenza. Se pensa di essere arrivato ha sbagliato tutto e non è il modo giusto per affrontare il suo cammino. Momento decisivo della ...

Così Andreasulle condizioni fisiche del fuoriclasse bianconero, costretto agli straordinari con la. . 5 marzo 2021Dieci punti all'Inter e il 2 - 1 di Oporto,sa che non può più sbagliare. 'Tutte le partite sono decisive qui alla Juve. Sono abituato a pensare gara dopo gara, il presente è la partita contro ...Finché ci sarà speranza noi dovremo dare il massimo per cercare di arrivare a vincere il campionato Domani può essere una risorsa in più e potremmo aver bisogno di lui'. 'Finché ci sarà speranza noi d ...Sentire poi di mancanze non mi è mai piaciuto da giocatore e nemmeno ora, quindi non do peso alle voci che girano”. Sono arrivati in Champions dove hanno fatto un ottimo cammino, quindi sappiamo di in ...