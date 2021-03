Il regolamento cambia ancora: “l’assist di mano” non si fischierà più (Di venerdì 5 marzo 2021) Il fallo di mano resta uno dei più grandi enigmi da risolvere, non solo per i protagonisti dei salotti televisivi ma anche per gli stessi custodi del regolamento. L’IFAB, cioè l’ente che si occupa dell’aggiornamento del regolamento del gioco del calcio, ha però compiuto un passo in avanti nel trovare una formulazione più precisa nella disciplina di questa fattispecie normativa, dopo l’ultima riunione tenutasi oggi in videoconferenza. I cambiamenti saranno considerati effettivi per tutti a partire dal 1° luglio (e non dal 1° giugno com’è in genere), ferma restando l’opportunità di introdurli prima per le federazioni che lo ritenessero necessario. I membri dell’Assemblea Generale hanno ribadito le difficoltà degli arbitri nelle varie situazioni, che nascono dalle lacune prima formali e poi interpretative. Il concetto da ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 marzo 2021) Il fallo diresta uno dei più grandi enigmi da risolvere, non solo per i protagonisti dei salotti televisivi ma anche per gli stessi custodi del. L’IFAB, cioè l’ente che si occupa dell’aggiornamento deldel gioco del calcio, ha però compiuto un passo in avanti nel trovare una formulazione più precisa nella disciplina di questa fattispecie normativa, dopo l’ultima riunione tenutasi oggi in videoconferenza. Imenti saranno considerati effettivi per tutti a partire dal 1° luglio (e non dal 1° giugno com’è in genere), ferma restando l’opportunità di introdurli prima per le federazioni che lo ritenessero necessario. I membri dell’Assemblea Generale hanno ribadito le difficoltà degli arbitri nelle varie situazioni, che nascono dalle lacune prima formali e poi interpretative. Il concetto da ...

