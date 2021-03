I fiori di Sanremo sul piede di guerra: prima dicono “no” al carrello, poi abbattono stereotipi (Di venerdì 5 marzo 2021) Sì, no, prima con il carrello, infine portati a mano. I fiori di Sanremo (circa 100 bouquet rigorosamente a km 0) sono tra i protagonisti di questo Festival e soprattutto della terza puntata, quella delle cover. Durante la serata, infatti, è nato un vero e proprio dibattito che sta continuando anche nella giornata di oggi e che, presumibilmente, ha portato ad un cambiamento definitivo, come fatto notare dallo stesso Fiorello: “Ma che è ‘sta storia che i fiori si danno solo alle donne? Basta, è finita. Parità di genere. fiori a tutti, uomini e donne”. Fino ad oggi infatti siamo stati abituati a vedere i fiori nelle mani delle artiste femminili, alla fine di ogni esibizione. Ma nella terza serata Francesca Michielin ha dato vita ad una controtendenza, cedendo a Fedez i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Sì, no,con il, infine portati a mano. Idi(circa 100 bouquet rigorosamente a km 0) sono tra i protagonisti di questo Festival e soprattutto della terza puntata, quella delle cover. Durante la serata, infatti, è nato un vero e proprio dibattito che sta continuando anche nella giornata di oggi e che, presumibilmente, ha portato ad un cambiamento definitivo, come fatto notare dallo stesso Fiorello: “Ma che è ‘sta storia che isi danno solo alle donne? Basta, è finita. Parità di genere.a tutti, uomini e donne”. Fino ad oggi infatti siamo stati abituati a vedere inelle mani delle artiste femminili, alla fine di ogni esibizione. Ma nella terza serata Francesca Michielin ha dato vita ad una controtendenza, cedendo a Fedez i ...

