Francesca Michielin e Fedez primo bilancio di Sanremo 2021 tra classifiche | emozioni e rivoluzione fiori

(Di venerdì 5 marzo 2021) Chiamami per nome è sicuramente uno dei brani che sta ottenendo più successo tra quelli di. Pertutto era iniziato senza l’idea del Festival, tra studio e remoto. Oggi abbiamo partecipato alla conferenza stampa sanremese e i due artisti hanno fatto i primi bilanci sull’esperienza parlando anche di temi che hanno destato parecchia curiosità in questi giorni. “Nonostante le restrizioni, l’atmosfera che si respira nel backstage è fantastica. E’ una boccata di normalità” ha dichiaratosono l’uno l’ancora dell’altraha ribadito la sua felicità nel partecipare ...

Fedez e, attualmente in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano 'Chiamami per nome' (scritto insieme a Jacopo D'Amico, Davide Simonetta, Alessandro Mahmoud e Alessandro Raina e ...Quando poi si sono esibitie Fedez , ha fatto scalpore, ha stupito, ha meravigliato ed è piaciuto il gesto dellache ha regalato a Fedez i fiori che Amadeus aveva donato ...