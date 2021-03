F1, rinnovato l’accordo con Pirelli fino al 2024: sarà fornitore unico delle gomme (Di venerdì 5 marzo 2021) E’ stato rinnovato l’accordo tra la Formula 1 e la Pirelli fino al 2024, spostando dunque di un anno la scadenza del contratto che fa della casa italiana il fornitore unico del Circus per quanto riguarda gli pneumatici. Pirelli ha accettato la proposta della Fia e così il matrimonio è stato prolungato di un altro anno, con reciproca soddisfazione di entrambe le parti in causa. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) E’ statotra la Formula 1 e laal, spostando dunque di un anno la scadenza del contratto che fa della casa italiana ildel Circus per quanto riguarda gli pneumatici.ha accettato la proposta della Fia e così il matrimonio è stato prolungato di un altro anno, con reciproca soddisfazione di entrambe le parti in causa. SportFace.

