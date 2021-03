Danza: l’Opera di Roma riparte in streaming dalla ‘Bayadère’ (Di venerdì 5 marzo 2021) Il 7 marzo (ore 20) verrà trasmesso in streaming gratuito su operaRoma.tv ‘La Bayadère Divertissement’, coreografia di Ofelia Gonzalez e Pablo Moret, da Petipa, creata per gli allievi della Scuola di Danza dell’Opera di Roma in occasione del Saggio Spettacolo del 2016 al Teatro Costanzi. È il primo di quattro nuovi titoli che si aggiungeranno nei prossimi mesi alla programmazione di ‘Teatro Digitale’ della Fondazione capitolina. Si tratta di spettacoli andati in scena nelle scorse stagioni con protagoniste le giovani stelle della Danza, grazie allo streaming gratuito vengono riproposti per il pubblico a casa. Dopo ‘La Bayadère Divertissement’ seguiranno l’11 aprile (sempre alle ore 20) ‘Concerto in Oro’ di Alessandro Bigonzetti (2016), il 2 maggio (ore 20) ‘Sogno di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 marzo 2021) Il 7 marzo (ore 20) verrà trasmesso ingratuito su opera.tv ‘La Bayadère Divertissement’, coreografia di Ofelia Gonzalez e Pablo Moret, da Petipa, creata per gli allievi della Scuola dideldiin occasione del Saggio Spettacolo del 2016 al Teatro Costanzi. È il primo di quattro nuovi titoli che si aggiungeranno nei prossimi mesi alla programmazione di ‘Teatro Digitale’ della Fondazione capitolina. Si tratta di spettacoli andati in scena nelle scorse stagioni con protagoniste le giovani stelle della, grazie allogratuito vengono riproposti per il pubblico a casa. Dopo ‘La Bayadère Divertissement’ seguiranno l’11 aprile (sempre alle ore 20) ‘Concerto in Oro’ di Alessandro Bigonzetti (2016), il 2 maggio (ore 20) ‘Sogno di ...

