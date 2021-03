Covid, 8 decessi e 473 nuovi positivi in Abruzzo (Di venerdì 5 marzo 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 56503* i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 473 nuovi casi (di età compresa tra 7 mesi e 98 anni). *(il totale risulta inferiore in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato essere in carico ad altra Regione) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 90, di cui 17 in provincia dell’Aquila, 38 in provincia di Pescara, 18 in provincia di Chieti e 17 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi e sale a 1766 (di età compresa tra 66 e 90 anni, 1 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara e 2 in provincia dell’Aquila). Del totale odierno, 4 casi sono riferiti a decessi ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 5 marzo 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 56503* i casial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 473casi (di età compresa tra 7 mesi e 98 anni). *(il totale risulta inferiore in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato essere in carico ad altra Regione) Icon età inferiore ai 19 anni sono 90, di cui 17 in provincia dell’Aquila, 38 in provincia di Pescara, 18 in provincia di Chieti e 17 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8casi e sale a 1766 (di età compresa tra 66 e 90 anni, 1 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara e 2 in provincia dell’Aquila). Del totale odierno, 4 casi sono riferiti a...

