Covid-19 | il valore Rt ritorna a superare 1 dopo quasi due mesi

(Di venerdì 5 marzo 2021) Arrivano pessime notizie dal nuovo monitoraggio Iss-Ministero Salute.ben 7 settimane, ilRt ha infatti superato 1 con un range 0.98-1,20, superiore rispetto agli ultimi sette giorni. E’ stato riscontrato inoltre un incremento dei nuovi casi non associati a catene di trasmissione. Sono scese invece le percentuali dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi e il tracciamento dei contatti. SportFace.

Chiusure localizzate e misure anti assembramento Con quasi centomila morti e quasi tre milioni di contagiati l'epidemia diin Italia continua a fare paura. E a un anno dall'affacciarsi dei ...... con uncomplessivo vicino ai 5 miliardi. Ancora di più in questa fase storica, segnata dal, "è urgente favorire accordi commerciali multilaterali e bilaterali. Trattative - ha ...(Adnkronos) Stando a quanto sottolineato dall'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato nel bollettino sul Coronavirus del 4 marzo "il valore Rt è a 0.98". Chi vive in zona arancione ...I valori sia sulle terapie intensive che ordinarie sono ancora ... di anticipare di più le misure che avresti adottato con un’altra tempistica parlando di Covid ‘tradizionale’. Per questo – conclude ...