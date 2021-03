Concorso Polizia Locale Vieste: 15 posti a tempo indeterminato. Requisiti e prove (Di venerdì 5 marzo 2021) Le nuove assunzioni previste dal piano fabbisogni 2021-2023 del comune di Vieste sono finalmente operative con un nuovo Concorso Polizia Locale. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 2 marzo 2021, infatti, è indetto un Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 15 operatori di Polizia Locale – cat. C1 – a tempo indeterminato e parziale verticale al 33,33% (ossia 4 mesi l’anno), presso il Comune di Vieste. Al Concorso si applica la riserva di posti del 30% per i volontari delle Forze Armate. Le assunzioni non avverranno tutte nel 2021 ma saranno così divise: 8 posti nel 2021; 5 posti nel 2022; 2 posti nel ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 5 marzo 2021) Le nuove assunzioni previste dal piano fabbisogni 2021-2023 del comune disono finalmente operative con un nuovo. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 2 marzo 2021, infatti, è indetto unpubblico, per esami, per l’assunzione di 15 operatori di– cat. C1 – ae parziale verticale al 33,33% (ossia 4 mesi l’anno), presso il Comune di. Alsi applica la riserva didel 30% per i volontari delle Forze Armate. Le assunzioni non avverranno tutte nel 2021 ma saranno così divise: 8nel 2021; 5nel 2022; 2nel ...

