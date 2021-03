Cambia la regola sul fallo di mano: i chiarimenti dell’IFAB (Di venerdì 5 marzo 2021) Il chiarimento delle norme sul fallo di mano sono stati i principali temi trattati durante la 135a Assemblea Generale Annuale (AGM) dell’International Football Association Board (IFAB), che si è tenuta oggi in videoconferenza. “Durante l’AGM sono stati concordati vari Cambiamenti e chiarimenti alle Regole del Gioco, con un focus particolare sulla Legge 12 – Falli L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 5 marzo 2021) Il chiarimento delle norme suldisono stati i principali temi trattati durante la 135a Assemblea Generale Annuale (AGM) dell’International Football Association Board (IFAB), che si è tenuta oggi in videoconferenza. “Durante l’AGM sono stati concordati varimenti ealle Regole del Gioco, con un focus particolare sulla Legge 12 – Falli L'articolo

sportli26181512 : #Notizie #Arbitri Cambia la regola sul fallo di mano: i chiarimenti dell’IFAB: Il chiarimento delle norme sul fallo… - WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @CalcioFinanza: Cambia la regola sul fallo di mano: i chiarimenti dell’IFAB - CalcioFinanza : Cambia la regola sul fallo di mano: i chiarimenti dell’IFAB - MaryAlyce13 : RT @Azzurro821: Chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso E anche se il mondo può far male Non ho mai smesso di lottare È una regola… - Davidone74 : RT @Azzurro821: Chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso E anche se il mondo può far male Non ho mai smesso di lottare È una regola… -