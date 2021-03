Antitrust | chiuso il procedimento istruttorio contro Italgas

(Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hailnei confronti della societàReti per presunto abuso di posizione dominante, in violazione dell’art. 102 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea. Il provvedimento di avvio – avviato il 27 maggio scorso – contestava aReti, attuale concessionario del servizio di distribuzione del gas nella gran parte dei Comuni che costituiscono l’ATEM Venezia 1, il rifiuto o l’ingiustificato ritardo a fornire alla stazione appaltante, ossia il Comune di Venezia, alcune informazioni (quali ad esempio alcuni dati sui cespiti della porzione di rete di proprietà del Comune) ritenute necessarie per predisporre il bando di gara relativo al nuovo affidamento del servizio di distribuzione di gas ...

