Xbox ha appena assunto un ex critico di videogiochi del New York Times (Di giovedì 4 marzo 2021) Xbox ha assunto un ex giornalista del New York Times. Seth Schiesel, il critico di videogiochi per la sezione Cultura del quotidiano, lascia il suo posto al NYT e presso la nuova società di media Protocol per entrare a far parte di Xbox come director of executive communications della società. Schiesel ha collaborato come scrittore del New York Times per quasi due decenni, entrando a far parte del giornale nel 1996 come business reporter. È passato poi al dipartimento di Cultura nel 2005, dove ha scritto principalmente critiche e commenti sui videogiochi. Più recentemente è stato un redattore collaboratore per Protocol, dove si è concentrato di nuovo sui videogiochi e sui loro settori correlati. Ma ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 marzo 2021)haun ex giornalista del New. Seth Schiesel, ildiper la sezione Cultura del quotidiano, lascia il suo posto al NYT e presso la nuova società di media Protocol per entrare a far parte dicome director of executive communications della società. Schiesel ha collaborato come scrittore del Newper quasi due decenni, entrando a far parte del giornale nel 1996 come business reporter. È passato poi al dipartimento di Cultura nel 2005, dove ha scritto principalmente critiche e commenti sui. Più recentemente è stato un redattore collaboratore per Protocol, dove si è concentrato di nuovo suie sui loro settori correlati. Ma ...

