MediasetTgcom24 : Bertolaso: 'Andamento in Lombardia estremamente preoccupante' - matteosalvinimi : Con il governo Draghi cambio al vertice della Protezione civile: molti auguri di buon lavoro a Fabrizio Curcio, pro… - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Vertice governo-enti, non fare scorte dosi AstraZeneca ma subito vaccinare #AstraZeneca - Bubu_Inter : RT @MediasetTgcom24: Vertice governo-enti, non fare scorte dosi AstraZeneca ma subito vaccinare #AstraZeneca - MattiaGallo17 : RT @MediasetTgcom24: Vertice governo-enti, non fare scorte dosi AstraZeneca ma subito vaccinare #AstraZeneca -

Ultime Notizie dalla rete : Vertice governo

AGI - Agenzia Italia

Le scorte di vaccini AstraZeneca non vanno tenute da parte, ma vanno impiegate subito per le vaccinazioni. E' quanto emerso altra il Commissario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. Questa disposizione permetterà, nell'......scelta in linea con quella già applicata da Draghi di segnare sí la discontinuità con il...dinamitardo contro militari italiani ed aveva in animo di effettuare un attacco contro ilG8 ...Le scorte di vaccini AstraZeneca non vanno tenute da parte, ma vanno impiegate subito per le vaccinazioni. E' quanto emerso al vertice tra il Commissario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, il minis ...A livello nazionale altri 1'223 contagi e 9 decessi, fra i quali uno in Ticino. Nel mondo oltre i 115 milioni di casi d'infezione - Svizzera: un ristorante su cinque ha già dovuto mollare ...