Ultime Notizie dalla rete : Torino circuiscono Torino, circuiscono 97enne: arrestati ex direttore di banca e badanti commenta Hanno svuotato il conto corrente di un 97enne, derubandolo anche di quadri, mobili e gioielli. Un ex direttore di banca e due badanti di origini romene sono stati arrestati a Torino. Ora si trovano ai domiciliari con l'accusa di circonvenzione di incapace. I tre erano anche riusciti a farsi nominare eredi universali dell'anziano. A far scattare le indagini è stata la ...

